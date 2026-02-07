Al Franchi va in scena Fiorentina Torino, match valido per la giornata numero 24 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

I riflettori del sabato di Serie A sono tutti sullo Stadio Artemio Franchidi Firenze. Paolo Vanoli sfida il suo passato per salvare il presente. Otto mesi dopo l’addio al Toro, il tecnico ritrova i granata con l’acqua alla gola e una Fiorentina prigioniera della zona retrocessione. Per lui, battere il suo passato potrebbe essere una delle ultime possibilità per uscire dall’abisso. Dall’angolo opposto, il Torino di Baroni scende in Toscana per rialzare la testa dopo la recente eliminazione in Coppa Italia: un trionfo significherebbe il +12 sui Viola; una caduta riaprirebbe i giochi della “zona calda” del tabellone. Non ci resta che attendere il calcio d’inizio di Fiorentina Torino: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

FIORENTINA TORINO LIVE

35′ – Ultimi 10 minuti di primo tempo di questo Fiorentina Torino

30′ – I Viola cercano una reazione. Ancora una volta la squadra toscana si trova sotto di un gol, in casa e per un plateare errore difensivo

26′ – Il var conferma la rete: Casadei – al momento del gol – non è in fuorigioco per una questione di centimetri. Convalidata quindi la rete

⚽25′ – GOL DEL TORINO: Casadei sblocca la sfida! Traversone col contagiri di Ilkhan, che premia l’inserimento in area dell’ex Chelsea. Il centrocampista (lasciato solo) non deve fare altro che imbucare in rete

20′ – Tanto possesso viola in questa fase

15′ – Ritmi alti: ne beneficia lo spettacolo

10′ – Risponde la Viola: Kean sul filo del fuorigioco coglie l’ottimoa assist di Fagioli. Palla alta di un soffio

7′ – Occasione Toro: Kulenovic sfiora il vantaggio dal limite! Tiro deviato da Parisi (col collo) che termina in corner

6′ – Azione corale della Fiorentina, Kean si libera al tiro: la conclusione deviata termina a lato

3′ – Solomon crossa al centro: allontana Coco

1′ – Primo possesso granata



🔴 Il match è iniziato

FIORENTINA TORINO LIVE

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Harrison, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. Allenatore: Vanoli.

Torino (3–5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Aboukhlal, Anjorin, Pedersen, Simeone, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Perciun, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.