Fiorentina, un gol agli Hearts per ripartire: ora tocca a Jovic

Luka Jovic torna finalmente al gol ed è ora pronto a ripartire più forte di prima: la Fiorentina aspetta il bomber

Luka Jovic batte un colpo e la Fiorentina, anche grazie ad un suo gol, può ancora sperare nel passaggio del turno in Conference. Il serbo, dopo un periodo di appannamento, è finalmente tornato a trovare la via della rete.

Un gol in un momento difficile per l’attacco viola, finito nel mirino delle critiche per i tanti, troppi errori commessi fino ad ora. Ma l’ex Real, tanto atteso dal club toscano, è pronto ora a ripartire con più convinzione di prima, come scrive la stampa sportiva quest’oggi.