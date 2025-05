Fiorentina, per l’Europa non è detta l’ultima: battuto il Bologna, ora bisogna sperare per l’ultima giornata

La Fiorentina batte il Bologna e continua a sperare per l’Europa, ma all’ultima giornata il destino dei viola non è tutto nelle loro mani

La Fiorentina resta aggrappata all’Europa con una vittoria di prestigio contro il Bologna, battuto 3-2 al Franchi in una partita intensa e ricca di significati. L’ultima giornata a Udine sarà decisiva: per strappare un posto in Conference League, i viola dovranno vincere e sperare in un passo falso della Lazio contro il Lecce. Intanto, la squadra di Palladino si prende la soddisfazione di agganciare in classifica proprio il Bologna dell’ex Italiano, accolto con sentimenti contrastanti dal pubblico. Fischi dalla Fiesole e applausi dal parterre per il tecnico che, pur avendo già il pass per l’Europa League, non voleva sfigurare nel suo vecchio stadio. I tifosi non hanno risparmiato neppure Palladino, chiedendone l’esonero, nonostante le vittorie contro tutte le big – tranne il Napoli – e un piazzamento finale sopra proprio all’ultimo Italiano viola.

Protagonista assoluto della serata è ancora una volta Moise Kean, devastante e decisivo con il suo diciottesimo gol in campionato, ventiquattresimo stagionale. Il suo sigillo all’84′ arriva dopo due rimonte del Bologna e riaccende le speranze europee della Viola. I rossoblù, reduci dalla Coppa Italia, non risparmiano energie e tengono alto il ritmo, ma pagano alcune disattenzioni. La Fiorentina passa con un gol di Parisi (deviato da Lucumì), subisce il pari di Dallinga su cross di Orsolini, poi va di nuovo avanti con il primo gol in A di Richardson. Orsolini firma il 2-2 su assist di Ndoye, ma nel finale Kean punisce Skorupski dopo due miracoli del portiere. Il rosso a Miranda accende gli ultimi minuti, ma il risultato non cambia: la Viola resta viva, almeno per un’altra settimana.