Corsa Europa: Juve ancora quarta, ma tutto ancora aperto; Milan fuori dalle coppe, Fiorentina appesa ad un filo

Corsa per le Coppe Europee: Juve quarta, romane dietro e ancora in gioco per la Champions; Milan fuori da tutti e la Fiorentina spera in un miracolo

Ancora viva la corsa per l’Europa: la Juve batte l’Udinese e rimane al quarto posto, con alle spalle la Roma ad un punto e la Lazio a due. Come per la volata Scudetto anche qui si deciderà tutto all’ultima giornata.

Il Milan intanto esce ko dallo scontro con i giallorossi e dice addio alle coppe europee per la prossima stagione, ciliegina amara su una torta di una stagione che gli stessi dirigenti rossoneri hanno definito fallimentare. Infine la Fiorentina battendo il Bologna – forte di una Europa League già ottenuta con la Coppa Italia – può sperare in un miracolo negli ultimi 90′: con una vittoria e una sconfitta della Lazio – orfana di Baroni, espulso nel finale concitatissimo di Inter Lazio – può prendere l’ultimo slot disponibile per la Conference League.

38ª GIORNATA

Venezia-Juve

Lazio-Lecce

Udinese-Fiorentina

Torino-Roma