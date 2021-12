Fiorentina, Vlahovic non si ferma più: altro record per il serbo

Con la doppietta in Fiorentina-Salernitana, Vlahovic conquista un altro record personale

Ancora una doppietta per Dusan Vlahovic. Questa volta, la vittima dell’attaccante della Fiorentina e la malcapitata Salernitana. E con questi due gol, il serbo raggiunge e conquista un altro record.

Come riportato da Opta Paolo, con le 15 reti realizzate in questo campionato Vlahovic, a 21 anni e 318 giorni, è il più giovane giocatore ad aver segnato almeno 15 gol nelle prime 17 partite stagionali della sua squadra in Serie A da Altafini e Antonio Valentin Angelillo, entrambi nel 1958/59.