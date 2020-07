Fiorentina Women, Alia Guagni saluta e va all’Atletico Madrid – FOTO

Sorpresa alla Fiorentina Women: il capitano e guida delle giocatrici viola, Alia Guagni, lascerà il club toscano – FOTO

Dopo quello di Ilaria Mauro (volata all’Inter Women) un altro addio eccellente alla Fiorentina Women. Alia Guagni saluta il club viola ed è pronta ad imbarcarsi per una nuova esperienza in Spagna, all’Atletico Madrid.

Questo il breve comunicato della Fiorentina: «Fiorentina e Alia Guagni comunicano in comune accordo di interrompere il rapporto che prevedeva la permanenza in viola anche per la Stagione 2020-2021. Rocco Commisso e Joe Barone hanno accolto la volontà da parte del capitano viola di fare un’esperienza professionale e di vita all’estero, per arricchire ulteriormente il suo status di donna e di calciatrice».