Inter Women, ufficiale l’acquisto di Ilaria Mauro

L’Inter Women batte un colpo in attacco. La società nerazzurra ha infatti ufficializzato l’acquisto di Ilaria Mauro, attaccante classe 1988 la passata stagione in forza alla Fiorentina.

IL COMUNICATO – «Ilaria Mauro è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. L’attaccante, classe 1988, arriva a Milano, dopo aver disputato la passata stagione con la Fiorentina. Dopo aver vestito la maglia del Letti Cosatto Tavagnacco per le categorie giovanili, passa in prima squadra e ancora quattordicenne fa il suo esordio in Serie A. Fino al 2013 gioca nel Tavagnacco, con cui partecipa alla UEFA Women’s Champions League per due stagioni consecutive e vince una Coppa Italia. Nel 2013 intraprende la carriera internazionale, vestendo prima la maglia del Sand e poi quella del Turbine Potsdam. Dal 2016 passa alla Fiorentina, dove gioca quattro stagioni, vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dal 2008 veste la maglia della Nazionale maggiore. A Ilaria va un grande in bocca al lupo da tutta la famiglia nerazzurra».