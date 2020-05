Florenzi: «Fonseca importantissimo per me, a giugno decideremo insieme il mio futuro»

Alessandro Florenzi ha parlato durante una diretta Facebook con l’imprenditore Marco Montemagno. Le sue parole

Alessandro Florenzi ha parlato in una diretta Facebook con l’imprenditore Marco Montemagno: queste le parole del terzino del Valencia.

OBIETTIVI – «I prossimi due anni saranno fondamentali per la mia carriera, io entro in un’età dove psicologicamente, mentalmente e fisicamente sarò al top, poi ci saranno Europei e Mondiali in due anni e dovrò farmi trovare pronto. Io voglio giocare il più possibile, una volta finito il prestito tornerò alla Roma ma non so quando si tornerà a giocare, quindi non so nemmeno quale sarà il mio futuro, ma ci saranno questi due appuntamenti fondamentali e vedremo cosa accadrà».

FONSECA – «Il mister è stata una persona importante per me, è stato uno dei pochi allenatori molto veri, ti dice quello che pensa. Con me è stato chiarissimo, abbiamo provato insieme a fare un percorso, mi ha detto quello che pensava e abbiamo deciso quella che è la mia storia. Quando tornerò a giugno, ci parleremo nuovamente e decideremo».

TOTTI – «Totti è un campione e non ci sono altre parole. Messi fa un altro sport, Maradona faceva un altro sport. Ho sempre detto che Totti ha quattro occhi, sapeva già cosa succedeva alle sue spalle, alle volte sbagliava la giocata perché ne calcolava una successiva, se la capivi tu stavi in porta, lui già sapeva cosa sarebbe accaduto».