Florenzi è stato annunciato dal Valencia in stile Casa di Carta: ecco il video della presentazione del terzino – VIDEO

Sono stati giorni particolari per Alessandro Florenzi, che ha dovuto lasciare la Roma e trasferirsi al Valencia fino a giugno. Un addio doloroso, ma il terzino è carico per la nuova avventura in Spagna.

Lo testimonia il video di presentazione in stile Casa di Carta, la celebre serie televisiva in onda su Netflix: «Sono arrivato», dice Florenzi davanti alla telecamera.