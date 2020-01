Florenzi Valencia, questa mattina l’esterno ha lasciato Roma

Florenzi Valencia, definito il prestito fino al termine della stagione: questa mattina l’esterno ha lasciato Roma da Fiumicino

Florenzi è decollato questa mattina da Fiumicino con direzione Valencia. Lasciando così, di fatto, Roma e la Roma. Ad accoglierlo, in terra iberica, un cluv che ha puntato su di lui con un prestito secco di sei mesi.

Un girone di ritorno nella Liga in cui l’esterno cercherà la continuità in campo necessaria per arrivare ad Euro 2020. E, magari, per togliersi qualche soddisfazione in Champions League, dove il Valencia affronterà l’Atalanta agli ottavi di finale.