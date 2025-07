Fluminense-Chelsea: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al MetLife Stadium la sfida del Mondiale per Club Fluminense-Chelsea: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, si giocherà la gara valevole per la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense-Chelsea, due squadre pronte a darsi battaglia per accedere alla prima storica finale del prestigioso torneo internazionale. L’attesa è alta, con entrambe le formazioni che puntano a mettere in mostra il proprio valore e a conquistare un posto tra le migliori quattro.

Le probabili formazioni

Fluminense (4-3-3): Fabio; Xavier, Ignacio, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio. Allenatore: Gaucho.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. Allenatore: Maresca.

Le scelte dei due tecnici confermano le intenzioni offensive di entrambe le formazioni: Gaucho si affida al tridente Arias-Cano-Canobbio per colpire in velocità. Dall’altra parte, il Chelsea risponde con un modulo speculare e con giocatori di qualità come Nkunku e Enzo Fernandez, pronti a creare occasioni e supportare l’attaccante Delap. A centrocampo sarà una sfida fisica e tecnica da non perdere. In panchina non mancano le alternative di qualità, pronte a subentrare e cambiare ritmo in una gara che si preannuncia intensa.

Orario e dove vederla in tv

La partita Fluminense-Chelsea si disputerà alle ore 21:00 di martedì 8 luglio e sarà valida per la semifinale del Mondiale per Club. La sfida sarà trasmessa in chiaro in tv su Canale 5 e gratuitamente in streaming su DAZN, accessibile tramite il sito ufficiale o l’app disponibile per PC, tablet e smartphone. Gli appassionati potranno quindi seguire comodamente da casa o in mobilità un incontro che promette grande intensità e spettacolo, con entrambe le squadre determinate a lasciare il segno nella competizione mondiale. La sfida sarà anche un banco di prova importante per gli allenatori Gaucho e Maresca, chiamati a gestire al meglio le risorse a disposizione e a sfruttare ogni occasione per portare la propria squadra avanti nel torneo