Fofana carica il Milan: «Noi ci faremo trovare pronti. Vogliamo raggiungere a tutti i costi quell'obiettivo» - Calcio News 24

Fofana guida il nuovo Milan: «Pronti al riscatto, vogliamo vincere tutto». Le parole

Nel primo giorno di ritiro a Hong Kong, Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, delineando con grande chiarezza ambizioni, spirito e mentalità del nuovo Milan. Il centrocampista francese, nuovo faro della mediana rossonera, ha trasmesso un messaggio di fiducia e voglia di rivalsa dopo una stagione deludente.

«Fisicamente e mentalmente sto bene. Ho avuto tempo per recuperare e adesso sono pronto. Tutta la squadra è carica. L’anno scorso è alle spalle e non possiamo cambiarlo. Ora guardiamo avanti con la giusta cattiveria», ha dichiarato Fofana, esprimendo il desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e affrontare la nuova stagione con determinazione.

Fofana su Allegri: «Era l’uomo giusto»

Uno dei temi centrali toccati da Fofana è stato il rapporto con Massimiliano Allegri, da poco alla guida tecnica del Milan. «Ha un ottimo feeling con noi. Ci parla non solo di calcio, ma ci sta vicino anche fuori dal campo. In allenamento è molto chiaro: ci spiega bene tutto e lo seguiamo con fiducia. Uno come lui serviva: ha vinto tanto in Serie A e fatto due finali di Champions. È un grande valore aggiunto», ha sottolineato il francese.

Sotto la direzione sportiva di Igli Tare, il Milan sta cercando di costruire un progetto ambizioso, e Fofana si pone già come leader tecnico e carismatico di questo nuovo corso.

Fiducia nei compagni e obiettivi chiari

Parlando dei nuovi arrivi, Fofana ha elogiato in particolare Samuele Ricci: «È fortissimo, sia con che senza palla. Imparerà in fretta. Tutti noi siamo pronti a sacrifici per migliorare: Ricci può darci tanto e noi non vediamo l’ora di lavorare con lui».

Il discorso si è poi spostato sulla Champions League, dove il Milan non sarà protagonista in questa stagione. Per Fofana, però, non esserci non è accettabile: «Il Milan deve giocare la Champions ogni anno. Non è una scelta, è un obbligo. Il nostro obiettivo è tornare subito al top, vincere tutte le partite e rendere questa squadra nuovamente competitiva a tutti i livelli».

Il messaggio di Fofana è chiaro: il Milan vuole rinascere, e lui sarà al centro di questa nuova sfida.