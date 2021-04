Benevento, Foggia: «Montipò è uno da Lazio ma non ho parlato con Tare»

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato del possibile interesse della Lazio per Montipò

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato del possibile interesse della Lazio per Montipò a Radiosei.

TARE E INZAGHI – «C’è un rapporto che va al di là del calcio, siamo molto amici anche con le famiglie, c’è un confronto su tutto e credo che sia uno dei direttori sportivi più importanti in Europa non solo in Italia.Pippo è un allenatore com’era calciatore, vive la sua vita per il rettangolo verde e mette tutto se stesso in tutti i minuti che trascorre in campo e fuori. Negli anni si sta completando. Ci troviamo spesso a parlare noi tre con Pippo e Simone, sono due ragazzi che vincono in simbiosi questo lavoro. Trovare due fratelli che fanno lo stesso mestiere non è cosa da tutti i giorni e quindi la vivono in maniera importante».

CALCIOMERCATO – «È imprevedibile, sono convinto che Pippo allenerà grandi squadre, nel frattempo rimane con noi. Simone Inzaghi credo che rinnoverà con la Lazio. I rapporti per giudicarli uno deve viverli all’interno ma se penso a Simone penso alla Lazio, ormai è casa sua. Montipò? Con Igli non ne abbiamo mai parlato, sono invece convinto che Montipò avrà molte offerte per il valore del ragazzo che è cresciuto molto negli ultimi due anni. Potenzialmente è da Lazio».

