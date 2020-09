Foggia, Ezio Capuano è il nuovo allenatore. Il comunicato

Il Foggia ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Ezio Capuano è il nuovo allenatore del club

Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Foggia. Lo ha annunciato il club pugliese sul proprio sito ufficiale. Ecco il comunicato:

«Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Ezio Capuano. Salernitano di nascita ma originario di Pescopagano, il 55enne tecnico porta con sè un vasto bagaglio di importanti esperienze professionali, avendo nel corso della sua lunga e ricca carriera (iniziata a soli 24 anni in Serie D, sulla panchina dell’Ebolitana) avuto la fortuna di allenare tanti club italiani (Fondi, Sora, Arezzo, Modena, Rieti e Sambenedettese), tra i quali spicca anche un’esperienza in Belgio, all’Eupen.

Ma è al Sud che il neo tecnico rossonero costruisce gran parte della sua carriera, mettendosi in luce soprattutto in piazze storicamente “calde” quali Potenza, Puteolana, Trapani, Potenza, Nocerina, Paganese, Messina, Juve Stabia, Casertana ed Avellino, team da lui guidato la scorsa stagione. Tecnico dalla spiccata personalità e gran conoscitore di calcio, Capuano si lega al Foggia, club di cui ha sempre apprezzato blasone e tifoseria. Il nuovo allenatore rossonero verrà presentato ufficialmente agli organi di informazione stamattina, alle ore 11:00, presso la Sala Conferenze “A. Fesce” dello Stadio Zaccheria»