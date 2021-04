Benevento, Foggia: «Ecco la quota salvezza. La foto contro la Juve...»

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato della stagione dei giallorossi: ecco le sue parole

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Sassuolo.

LA GARA – «Condivido la scelta del Sassuolo, hanno dato l’ennesimo segnale del loro stile. Intanto guadagnamoci un futuro in questa categoria e lo faremo programmando con Pippo come stiamo già facendo da due anni. Poi sapete meglio di me che il mercato è imprevedibile: se avrà occasione di andare in un grande club allora vuol dire che gli avremo portato fortuna. Quota salvezza? 37-38 punti potrebbero bastare, pensiamo a noi ma guardiamo anche i risultati di chi c’è dietro di noi».

FOTO VITTORIA CONTRO LA JUVE – «Ce l’ho nella mia camera da letto, mia moglie mi ha detto che se non tolgo i quadretti mi caccia dalla camera. Vincere a Torino contro la Juve è qualcosa di indescrivibile».

GAICH – «Un calciatore forte che può dire la sua in Serie A, mettendo nelle gambe più partite e conoscenza del campionato. Se dovessimo salvarci sicuramente lo terremo».