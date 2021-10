Non solo il Newcastle: il fondo PIF punta anche l’Inter

Il fondo saudita PIF, che ha di recente rilevato il Newcastle, starebbe pensando di acquisire anche l’Inter: le ultime

Non solo il Newcastle. Il fondo PIF punta a diverse società in Europa e tra queste ci sarebbe anche l’Inter come riporta oggi il quotidiano Libero.

Il fondo sovrano saudita tratta l’acquisto dell’Inter e negli ambienti finanziari filtra di un accordo con Zhang per la cessione della società per circa un miliardo di euro. L’ultimo incontro con alcuni emissari di PIF per limare i dettagli sarebbe avvenuto lo scorso settembre, con i sauditi interessati anche al progetto stadio.

Una trattativa in ballo da tempo e che sarebbe stata frenata dalla possibile nascita – poi naufragata subito – del progetto Superlega. PIF, oltre al Newcastle e all’Inter, avrebbe messo nel mirino anche il Marsiglia in Francia e un club brasiliano.