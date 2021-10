Rio Ferdinand: «Sterling, Rice e Lingaard: ecco chi dovrebbe prendere il Newcastle»

Rio Ferdinand consiglia il Newcastle sui prossimi acquisti da fare. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore inglese

Nel suo podcast Five, l’ex difensore Rio Ferdinand ha consigliato il Newcastle sugli acquisti da fare:

I NOMI – «Cercherei di fare alcuni acquisti importanti che per me sono fattibili. Si potrebbe puntare su Raheem Sterling, che attualmente al City non sta giocando come dovrebbe, e poi su Declan Rice. Questi sono i primi due della mia lista e farei di tutto per prenderli. Poi proverei a convincere anche giocatori come Jesse Lingard».