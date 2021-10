Il Newcastle di Mohammad bin Salman: grande mercato, sogna un popolo ma la A trema

A Newcastle upon Tyne si sogna in grande con l’avvento nuova proprietà guidata dal Mohammad bin Salman Al Sa’ud, figlio di re Salman

Piovono soldi da Newcastle? Il calcio europeo e mondiale trema, esulta la popolazione nella città di Newcastle upon Tyne? L’avvento del fondo saudita è stato festeggiato con una pioggia di denaro davanti al St. James’ Park. Ora starà alla nuova proprietà guidata dal Mohammad bin Salman Al Sa’ud, figlio di re Salman, l’attuale sovrano in Arabia, mantenere le promesse. Possiede praticamente un impero gigantesco a Riyad e i tifosi del Newcastle possono sognare in grande in vista delle prossime campagne acquisti. Certo, non sempre chi più spende meglio spende. Ne è un esempio il PSG, che brama la Champions ma sin qui non è ancora riuscito a vincerlo. Stesso discorso per il Manchester City. Ma in questo momento i tifosi del club bianconero si accontenterebbero di tornare in Champions o di vincere il campionato inglese, evento che non si verifica dal 1927!

Grandi investimenti e grandi nomi sul mercato

Ha grandi progetti, è il più ricco tra i paperoni che in questo momento possiedono dei club calcistici (10 volte più ricco del patron del PSG per intenderci). Giovedì scorso il Fondo sovrano Pif (Public Investment Fund) s’è aggiudicato l’80% delle quote del club dal miliardario britannico Mike Ashley. E già circolano i primi nomi: da Brozovic a Koulibaly, da De Ligt a Chiesa, da Ramsey della Juventus a Barella dell’Inter. Il Newcastle, con i suoi bollenti dollaroni, è pronto a irrompere di prepotenza nella scena mondiale. L’ago della bilancia penderà sempre di più verso la Premier League, con la Serie A destinata ancora una volta a diventare terra di saccheggio da parte degli inglesi? Staremo a vedere. Intanto i tifosi bianconeri sono indubbiamente autorizzati a sognare in grande. Il regno dell’anonimato sta per finire? Inizia l’era d’oro del Newcastle?