Napoli, occhio al Newcastle: Koulibaly scelto come rinforzo in difesa

Il Newcastle degli sceicchi è pronto a fare la spesa di big. Per la difesa avrebbe scelto Koulibaly del Napoli

Il nuovo Newcastle degli sceicchi si prepara a fare la spesa di big per rinforzare una squadra in difficoltà ed entrare a far parte del calcio che conta. E per migliorare la difesa, come riportato dal Corriere dello Sport, i riflettori si sarebbero abbattuti su Kalidou Koulibaly che sta disputando una stagione incredibile con il Napoli.

Il centrale senegalese ha però il contratto in scadenza nel 2023 e per strapparlo agli azzurri, il Newcastle dovrà per forza trattare con Aurelio De Laurentiis.