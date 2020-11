Roma, Fonseca: «Squadra in fiducia anche senza Dzeko. Sul rinnovo…»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato la grande vittoria sul Parma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bellissima vittoria contro il Parma.

LA GARA – «Abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo dopo abbiamo fatto 3 gol. Penso che la squadra abbia giocato molto bene, nella ripresa abbiamo gestito e creato situazioni per segnare ancora».

RINNOVO – «Non sono preoccupato per questa questione, sono concentrato sulle partite. Sono soddisfatto perché la squadra sta giocando bene e l’importante è che la Roma vinca e ripetere questo tipo di prestazioni».

DZEKO ASSENTE – «La squadra è in fiducia, è vero che Dzeko sia molto importante per noi, ma è importante vedere che abbiamo cambiato i giocatori ma non la nostra identità. Pur con giocatori diversi, abbiamo fatto una buona partita».