Fonseca sul mercato: «Ibanez, Villar e Perez? Vi dico che…» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Le parole del tecnico giallorosso

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo, del mercato che hanno fatto i giallorossi.

«Come voi sapete, abbiamo acquisito tre calciatori, Ibanez, Villar e Perez, tre giocatori giovani, pensando al futuro della Roma. Dall’altro lato, Florenzi è andato al Valencia in prestito per quattro mesi. Ho sempre detto che non mi piace il mercato di gennaio, non è facile trovare giocatori, ho sempre detto che o abbiamo giocatori pronti, esperti per inserirli, o abbiamo questa prospettiva futura. Penso che questi tre giocatori siano prospettiva per il futuro»