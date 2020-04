Fonseca sulla ripresa della Serie A: «Con ottimismo si potrebbe partire a giugno»

Paulo Fonseca ha parlato della possibile ripresa della Serie A sulle pagine di A Bola. Le parole del tecnico della Roma

Nell’intervista rilasciata al quotidiano A Bola Paulo Fonseca ha parlato della possibile ripresa della Serie A. Queste le sue parole.

CAMPIONATO – «Penso che potremmo riprendere a giugno ma è una visione molto ottimistica. In questo momento Roma è una città completamente deserta. Quando vado al supermercato non ho alcuna difficoltà. Nessuno si vede per strada, le persone stanno facendo quello che gli è stato chiesto di fare. Nel Nord Italia, e in particolar modo in Lombardia, la situazione è drammatica».