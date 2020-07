Fonseca: «Zaniolo importante, ma la squadra lo è di più» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato anche di Nicolò Zaniolo nella conferenza stampa post Brescia-Roma: queste le sue parole

«Oggi abbiamo fatto tre gol e ne potevamo fare di più. Zaniolo è importante quando abbiamo la possibilità di farlo giocare, adesso è importante la squadra. Abbiamo un problema, cioè non abbiamo tempo per allenarci, quindi devo dare più minuti a giocatori che normalmente stanno in panchina. Questo è un risultato importante anche per gestire la squadra».