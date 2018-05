Formazione Germania 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Joachim Löw

La Germania è, probabilmente con la Francia, la nazionale favorita per la vittoria finale al Mondiale in Russia. Non solo perché è la detentrice del trofeo, ma perché negli ultimi anni ha continuato a sfornare talenti a ripetizione, tanto da avere quattro possibili squadre titolari. Non mancano i giocatori di livello: si va da Neuer a Kroos, passando per Özil, Hummels e Sané. Ovunque si guardi, la rosa della Germania trasuda qualità. Il girone di qualificazione con Svezia, Corea del Sud e Messico non è proibitivo, quindi la nazionale tedesca può pensare alla fase a eliminazione diretta. Con un ct scafato come Löw il bis è possibile: non succede dai tempi del Brasile di Pelè (1958 e 1962), ma la Germania sogna.

Ct Germania: Joachim Löw

Joachim Löw è uno dei ct più longevi del Mondiale. Si è seduto sulla panchina della Germania dopo la Coppa del Mondo del 2006 e nel 2014 è stato lui a alzare il trofeo. È uno dei più stimati tecnici di Germania e viene considerato l’allenatore ideale per questa generazione di talenti. Lavora con la federcalcio tedesca dal 2004 e ha fatto da secondo a Klinsmann. Al suo attivo ha, oltre al Mondiale vinto in Brasile, anche l’ultima Confederations Cup del 2017. Sotto la sua guida sono arrivati un bronzo mondiale e una sconfitta in finale agli Europei del 2008.

Formazione Germania 2018: i titolari ai Mondiali

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Özil, Müller, Draxler; Werner. Commissario tecnico: Joachim Löw.

Convocati Germania 2018: la rosa di Löw

Portieri: Leno (Bayer Leverkusen), Neuer (Bayern Monaco), ter Stegen (Barcellona), Trapp (PSG).

Difensori: J. Boateng (Bayern Monaco), Ginter (Borussia Monchengladbach), Hector (Colonia), Hummels (Bayern Monaco), Kimmich (Bayern Monaco), Plattenhardt (Hertha BSC), Rüdiger (Chelsea), Süle (Bayern Monaco), Tah (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Brandt (Bayer Leverkusen), Draxler (PSG), Goretzka (Schalke 04), Gündogan (Manchester City), S.Khedira (Juventus), Kroos (Real Madrid), Özil (Arsenal), Rudy (Bayern Monaco), L.Sané (Manchester City).

Attaccanti: Mario Gómez (Stoccarda), T. Müller (Bayern Munich), Petersen (Friburgo), Reus (Borussia Dortmund), Werner (RB Lispia).

Commissario tecnico: Joachim Löw.