Formazioni Salernitana Sassuolo, moltissime novità soprattutto dalla parte neroverde. Le ultime notizie sul match di Serie A

Salernitana Sassuolo è un match importante per la salvezza, e ci sono delle novità molto importanti per quanto riguarda la squadra neroverde di Ballardini.

Innanzitutto c’è da dire che in difesa torna Erlic, mentre nessun problema per Laurienté e Thorstvedt: assolutamente presenti per aiutare la parte offensiva neroverde del Sassuolo.

Per i granata invece si ritorna ad un classico 4-4-1-1 in puro stile Colantuono, con Simy praticamente perno dell’attacco.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Pellegrino; Tchaouna, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva; Simy. Allenatore: Stefano Colantuno

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Thorstvedt; Defrel, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini