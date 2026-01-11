Formazioni ufficiali Barcellona Real Madrid: la scelta su Mbappé e una sorpresa in difesa per Xabi Alonso in Supercoppa! Mentre Flick…

Formazioni ufficiali Barcellona Real Madrid: le scelte di Xabi Alonso e Flick per la finale di Supercoppa di Spagna.

Barcellona-Real Madrid non è mai una partita qualunque, nemmeno quando si gioca a migliaia di chilometri dalla Spagna per la Supercoppa. A Gedda è tutto pronto per il secondo Clásico della stagione, una sfida che promette scintille e che vede le due superpotenze del calcio mondiale arrivare all’appuntamento con stati d’animo opposti ma obiettivi identici. Dopo il successo dei Blancos al Bernabeu lo scorso 26 ottobre, i catalani cercano la vendetta sportiva in terra saudita.

Qui Barcellona: la macchina perfetta di Flick

I campioni di Spagna arrivano al big match in uno stato di forma strepitoso. La cura di Hansi Flick sta dando i suoi frutti: i blaugrana sono reduci da ben nove vittorie consecutive, l’ultima un rotondo 5-0 rifilato all’Athletic Club. L’ultimo passo falso risale addirittura a fine novembre contro il Chelsea. Per scardinare la difesa rivale, Flick si affida ai suoi gioielli: in porta c’è Joan García, mentre sulla trequarti brilla la stella di Lamine Yamal, pronto a innescare il bomber eterno Robert Lewandowski.

Qui Real Madrid: la rivoluzione di Xabi Alonso

Dall’altra parte, il Real Madrid sembra aver superato la crisi di inizio dicembre (ko con Celta e City). Xabi Alonso ha ricompattato il gruppo inanellando cinque successi di fila, compreso l’ultimo, pesantissimo, nel derby contro l’Atletico firmato da Valverde e Rodrygo. La notizia della serata, però, è l’assenza dall’undici titolare di Kylian Mbappé: il fuoriclasse francese non è al meglio e partirà dalla panchina. Alonso ridisegna la squadra con una difesa giovanissima e inedita, schierando il talento ex Juve e Roma Dean Huijsen al centro e arretrando Federico Valverde nel ruolo di terzino destro. Davanti, tutto il peso dell’attacco è sulle spalle di Vinicius Jr e Rodrygo, supportati dalla classe di Jude Bellingham.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per il fischio d’inizio:

BARCELLONA (4-2-3-1)

Joan García

Koundé, Cubarsí , Eric García, Balde

, Pedri , De Jong

, Yamal, Fermín , Raphinha

, Lewandowski

Allenatore: Hansi Flick

REAL MADRID (4-3-1-2)