Formazioni ufficiali Como Torino: le scelte di Fabregas e Baroni per il match

Il Como per non smettere di sognare nella rincorsa verso le posizioni europee, il Torino per mettere fine all’emorragia di punti persi per strada. Alle 15 in punto, nella suggestiva cornice offerta dallo Stadio Sinigaglia, i lariani allenati da Cesc Fàbregas incontrano i granata seguiti da Marco Baroni. Lombardi e piemontesi stanno attraversando due periodi decisamente diversi.

Se i padroni di casa occupano il sesto posto in classifica (e vengono dalla prestigiosa vittoria di Roma con la Lazio), gli ospiti sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. Riusciranno i granata a ribaltare i pronostici della vigilia o Diao e compagni potranno inanellare un altro mattoncino prezioso nel loro percorso? In attesa del calcio d’inizio diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali Como Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO TORINO:

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlašić, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni

