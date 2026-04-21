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Formazioni ufficiali Inter Como Coppa Italia: le scelte di Chivu e Fabregas

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5 giorni ago

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Formazioni ufficiali Inter Como Coppa Italia: le scelte di Chivu e Fabregas per il match valido per il ritorno delle semifinali 2025/26

Le formazioni ufficiali di Inter Como, sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

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INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (3-4-2-1): 1 Butez; 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 2 Kempf; 77 Van der Brempt, 23 Perrone, 33 Da Cunha, 3 Valle; 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas. A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 38 Diao, 56 De Paoli, 58 Pisati. Allenatore: Cesc Fabregas.

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