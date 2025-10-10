 Formazioni ufficiali Italia Svezia U21: le scelte di Baldini
Formazioni ufficiali Italia Svezia U21: le scelte di Baldini

Formazioni ufficiali Italia Svezia U21: le scelte di Baldini in vista del match valido per qualificazioni all’Europeo di categoria

Un esame di maturità per continuare a sognare in grande. L’Italia Under 21 di Silvio Baldini scende questa sera in campo allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena per affrontare i pari età della Svezia, in una sfida cruciale per le qualificazioni all’Europeo di categoria del 2027.

Gli Azzurrini arrivano all’appuntamento da favoriti e a punteggio pieno. Sotto la guida del nuovo CT, la Nazionale ha iniziato il suo percorso con due vittorie consecutive, battendo prima il Montenegro per 2-1 e poi la Macedonia del Nord per 1-0. Un avvio perfetto che ha messo l’Italia in testa al Gruppo 5. La partita di stasera contro gli scandinavi è un’occasione fondamentale per consolidare il primato e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. Dopo la delusione dell’eliminazione ai quarti di finale nell’ultimo Europeo, c’è grande voglia di riscatto.

Per la sfida di Cesena, Baldini si affida a un 4-3-3 a trazione anteriore, con un tridente giovanissimo e ricco di talento composto da Cherubini, il classe 2007 Camarda e Koleosho.

Le formazioni ufficiali di Italia U21 – Svezia U21

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. C.T. Baldini.

SVEZIA U21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swedberg, Sonko. C.T. Backstrom.

Tutto è pronto per una serata che si preannuncia spettacolare, un test importante per misurare le ambizioni di un gruppo che punta a essere protagonista assoluto del prossimo futuro del calcio italiano.

