Formazioni ufficiali Juve Inter, le scelte di Tudor e Chivu in vista del match - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Juve Inter: le scelte di Tudor e Chivu per il big match della 3ª giornata

Archiviata la sosta per le nazionali, il campionato di Serie A riparte col botto: oggi alle ore 18 va in scena Juve Inter, una delle sfide più attese dell’intera stagione. Il match, valido per la 3ª giornata, rappresenta un primo banco di prova importante per entrambe le squadre, guidate rispettivamente da Igor Tudor e Cristian Chivu. I due allenatori hanno ormai sciolto gli ultimi dubbi e hanno diramato le formazioni ufficiali di Juve Inter, confermando scelte significative e moduli ben collaudati.

La Juventus, guidata da Tudor, conferma il 3-4-2-1 che nelle prime uscite stagionali ha dato buone indicazioni. In porta c’è Di Gregorio, con la linea difensiva composta da Gatti, Bremer e Kelly. Sugli esterni agiscono Kalulu a destra e McKennie a sinistra, con quest’ultimo incaricato di seguire da vicino Dumfries, punto nevralgico del gioco nerazzurro. In mezzo al campo confermati Locatelli e Khephren Thuram, mentre sulla trequarti agiranno Koopmeiners e il giovane talento Yildiz, pronti a supportare l’unica punta Vlahovic.

Sul fronte opposto, l’Inter di Chivu risponde con il classico 3-5-2. Tra i pali spazio a Sommer, protetto da una difesa a tre composta da Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, grande densità con Dumfries e Carlos Augusto sugli esterni, mentre in cabina di regia ci sarà Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan. In attacco, confermata la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, che proveranno a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.

📋 Formazioni ufficiali Juve Inter

JUVENTUS (3-4-2-1):

Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario, David, Cabal.

INTER (3-5-2):

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Esposito.

Con le formazioni ufficiali di Juve Inter ora svelate, l’attesa è tutta per il fischio d’inizio. Due filosofie di gioco a confronto e tanti duelli individuali renderanno questo match un antipasto di alta quota nella corsa scudetto.