Serie A
Formazioni ufficiali Juventus Genoa: le scelte di Spalletti e De Rossi
Formazioni ufficiali Juventus Genoa: le scelte di Luciano Spalletti e Daniele De Rossi per il match del 31° turno di Serie A 2025/26
La Juventus si presenta alla sfida contro il Genoa con un’opportunità importante davanti. I bianconeri hanno infatti ricevuto segnali favorevoli dagli altri campi, prima con la sconfitta della Roma a San Siro contro l’Inter, poi con lo 0-0 del Como a Udine nell’anticipo di Pasquetta. Ora la squadra bianconera ha la possibilità di allungare sui giallorossi e di portarsi a una sola lunghezza dalla formazione di Fabregas, ma servirà battere il Genoa. I rossoblù di De Rossi, reduci dal ko con l’Udinese, cercano invece punti preziosi per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali.
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Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Milik, Kostic, Openda, Miretti, Cabal.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (C); Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
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