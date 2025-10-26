 Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte dei tecnici
Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte in vista del match di oggi

Tudor

Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte dei due allenatori in vista del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026

Le formazioni ufficiali di Lazio Juventus, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Sarri e Tudor per la sfida.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor. A disp. Di Gregorio, Fuscaldo, Pedro Felipe, Joao Mario, Rugani, Kostic, Miretti, Adzic, Thuram, Zhegrova, Yildiz, Openda.

