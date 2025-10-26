Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte in vista del match di oggi

Lazio News
Le formazioni ufficiali di Lazio Juventus, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Sarri e Tudor per la sfida.
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor. A disp. Di Gregorio, Fuscaldo, Pedro Felipe, Joao Mario, Rugani, Kostic, Miretti, Adzic, Thuram, Zhegrova, Yildiz, Openda.
