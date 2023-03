Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta: le scelte di Gasperini e Spalletti

Gli schieramenti ufficiali di Atalanta e Napoli per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le formazioni

Napoli Atalanta: i partenopei per aumentare il distacco dopo la sconfitta dell’Inter a La Spezia, dall’altra i nerazzurri è alla ricerca di una reazione per non perdere il treno Europa. Ecco le formazioni ufficiali del match.

NAPOLI-ATALANTA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson,Ruggeri; Pasalic; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini