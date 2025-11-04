 Formazioni ufficiali Napoli Eintracht Francoforte: le scelte dei due allenatori per la sfida di Champions League
Formazioni ufficiali Napoli Eintracht Francoforte, le scelte dei due tecnici per il big match del Maradona delle 18.45 valido per la Champions League

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli Eintracht Francoforte . Il big match del Maradona in campo alle 18.45 e valido per la giornata attuale della Champions League 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore:Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1):Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Gotze, Chaibi, Brown; Larsson, Bahoya; Burkardt. Allenatore: Dino Toppmöller

