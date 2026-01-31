Formazioni ufficiali Napoli Fiorentina: le scelte di Conte e Vanoli per il match del Maradona, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26

L’attesa è finita e le distinte sono state consegnate agli arbitri. Allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena una delle sfide più interessanti della giornata, con Napoli e Fiorentina pronte a darsi battaglia per obiettivi di alta classifica. Antonio Conte e Paolo Vanoli hanno sciolto le ultime riserve, regalando qualche sorpresa rispetto alle vigilie.

Le scelte del Napoli: Hojlund terminale, chance per Vergara

Conte conferma il suo granitico 3-4-2-1, ma cambia gli interpreti offensivi per cercare maggiore imprevedibilità. In porta c’è la sicurezza Alex Meret. La linea difensiva a tre vede capitan Giovanni Di Lorenzo agire come “braccetto” di destra, affiancato dall’esperienza di Juan Jesus e dalla potenza fisica di Alessandro Buongiorno. Sulle fasce, spazio alla corsa di Gutierrez a destra e alla spinta costante di Leonardo Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo, la diga è formata da Scott McTominay e da Stanislav Lobotka. Sulla trequarti: a supporto della prima punta agiscono il rientrante Eljif Elmas e il giovane talento Antonio Vergara. Davanti, tutto il peso dell’attacco è sulle spalle di Rasmus Hojlund.

Le scelte della Fiorentina: Vanoli si affida a De Gea e Gudmundsson

Risponde la Fiorentina con un 4-1-4-1 camaleontico, disegnato per coprire il campo e ripartire. Tra i pali David De Gea. In difesa, i terzini di spinta sono Dodò e Robin Gosens, con la coppia centrale formata dal giovane Pietro Comuzzo e dal solido Marin Pongracic. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Nicolò Fagioli, che agirà davanti alla difesa. La linea dei trequartisti/incursori è ricca di talento: Manor Solomon e Albert Gudmundsson agiranno larghi, mentre Giovanni Fabbian e Marco Brescianini garantiranno inserimenti e sostanza. Unica punta Roberto Piccoli

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli