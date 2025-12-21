Formazioni ufficiali Sassuolo Torino: le scelte di Grosso e Baroni per il match

Formazioni ufficiali Sassuolo Torino, ecco le scelte e i titolari di mister Fabio Grosso e Marco Baroni in vista del match di Serie A

(Lorenzo Bosca – Inviato al Mapei Stadium di Reggio Emilia). Il conto alla rovescia sta per terminare, alle 15 in punto si affrontano Sassuolo e Torino. I neroverdi sono una – se non la – sorpresa di questo campionato. I granata, invece, sono reduci da un inizio di stagione contrassegnato dall’incostanza. Cerchiamo allora di fare chiarezza nella nebbia del Mapei e andiamo a vedere le formazioni ufficiali della partita; ecco le scelte dei due tecnici per il match valido per la giornata numero 16 di Serie A.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO TORINO:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripán, Ismajli; Pedersen, Vlašić, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata.

