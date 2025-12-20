Sassuolo Torino, invasione granata al Mapei: il piano di Baroni e quanti saranno i tifosi

Sassuolo Torino si avvicina, ecco il piano di mister Marco Baroni per la gara e quanti saranno i tifosi granata al Mapei Stadium

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domenica, alle 15 in punto, Marco Baroni scenderà nuovamente in campo. L’appuntamento – manco a dirlo – è quello offerto dalla sedicesima giornata di Serie A, pronta a mettere di fronte Sassuolo Torino. Senza troppi giri di parole: quella del Mapei Stadium sarà molto più che una “semplice” partita per i granata. D’altronde lo stesso Baroni l’ha sottolineato più e più volte nel corso della conferenza stampa pre match. La sfida coi neroverdi targati Fabio Grosso rappresenta un vero e proprio test di maturità per i suoi giocatori, chiamati a dimostrare di aver smaltito le ruggini di inizio stagione; dal punto di vista sportivo quanto (soprattutto) mentale.

«Cosa mi aspetto dal mio Toro? Di giocare senza cali di tensione – ha ribadito il tecnico – A volte sono queste piccole disattenzioni, queste situazioni che ci hanno penalizzato». Poi, il diktat, a dimostrare quanto il piano emotivo-caratteriale potrà essere determinante: «Bisogna giocare la partita dal primo all’ultimo minuto con presenza, dedizione, attenzione ed energia. E’ il passo definitivo che deve fare questa squadra».

Per disincagliare i reticoli dell’armata neroverde e compiere quel – primo – salto di qualità invocato dal tecnico, Duvan Zapata e compagni potranno fare affidamento su un’arma in più nel proprio arsenale. Al Mapei Stadium saranno oltre 1200 i tifosi di fede granata presenti. Un numero tutto fuorché insignificante, a maggior ragione se si considera la data (la domenica prima di Natale), il tempo (previste temperature non di troppo superiori allo 0) i chilometri (quasi 6 ore di macchina tra andata e ritorno dal capoluogo piemontese) e soprattutto l’andamento stagionale altalenante della squadra. Se sarà sufficiente per superare i ragazzi di Grosso? Probabilmente servirà qualcosa in più. Testa allora a Reggio Emilia, riflettori accesi per Sassuolo Torino.

