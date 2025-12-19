Torino News
Torino, Baroni in conferenza stampa pre Sassuolo: le dichiarazioni verso il match
Baroni in conferenza stampa prima di Sassuolo Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico verso la sfida di Serie A
Il conto alla rovescia sta per terminare. Domenica alle 15 il Torino di Marco Baroni farà tappa al Mapei Stadium, per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. I neroverdi sono una delle rivelazioni di questo campionato e – forti dei già 21 punti conquistati – promettono di dare del filo da torcere ai granata. C’è poi un tabù da sfatare: il Torino non vince la partita prima dell’arrivo del Natale da ben 9 anni! All’epoca l’allenatore era Sinisa Mihajlovic, ora tocca a lui tornare a “scaldare” le feste. Ecco un passaggio del suo intervento:
La conferenza stampa verso Sassuolo Torino:
La conferenza sarà riportata qui a breve
GUARDA QUI – Cairo dopo Torino Cremonese: «Vittoria fondamentale! Mercato? Ecco come agiremo» – VIDEO
Ultimissime
video
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO
Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole...