Formazioni ufficiali Torino Udinese: le scelte di Baroni e Runjaić per il match
Formazioni ufficiali Torino Udinese, ecco le scelte e i titolari di mister Marco Baroni e Kosta Runjaić in vista del match di Serie A
23 punti per i granata, 22 per i bianconeri. Una sola lunghezza divide il Torino dall’Udinese, squadre che si ritroveranno una davanti all’altra questa sera alle 20e45. La cornice è quella offerta dallo Stadio Olimpico Grande Torino, l’occasione quella della diciannovesima giornata di Serie A. Prima del calcio d’inizio diamo un’occhiata ai titolari scelti dai due allenatori per l’incontro, i titolari di Marco Baroni e Kosta Runjaić. Ecco le formazioni ufficiali Torino Udinese:
Formazioni ufficiali Torino Udinese:
Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Vlašić, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Simeone, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Adams, Dembele, Ngonge, Asllani, Tameze, Zapata, Pellini, Acquah . Allenatore: Baroni.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Atta, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Modesto. Allenatore: Runjaić.
