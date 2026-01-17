Udinese News
Formazioni ufficiali Udinese Inter: Runjaic punta su Davis, Chivu si affida a Lautaro Martinez e Pio Esposito
Formazioni ufficiali Udinese Inter, gli schieramenti scelti da Runjaic e Chivu per la partita valida per la 21esima giornata
Le formazioni ufficiali di Udinese Inter, match delle 15 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Runjaic e Chivu:
FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE INTER
UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotrowski,, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. All. Runjaic
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Esposito. All. Chivu
