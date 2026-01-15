Connect with us

Serie A

Formazioni ufficiali Verona Bologna: le scelte di Zanetti e Italiano

Paolo Zanetti

Formazioni ufficiali Verona Bologna: le scelte di Paolo Zanetti e Vincenzo Italiano per il match del 16° turno di Serie A 2025/26

Tutto pronto al “Bentegodi” per il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Verona e Bologna. Gli Scaligeri, impantanati in zona retrocessione, cercano disperatamente punti per spezzare una striscia negativa preoccupante. Di fronte troveranno i Felsinei, chiamati a una reazione d’orgoglio dopo settimane difficili per non perdere il contatto con il treno che porta all’Europa. In attesa del posticipo serale Como-Milan, ecco le scelte definitive dei due tecnici.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Niasse, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban Allenatore: Paolo Zanetti
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Giovane, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Isaac, Gagliardini, Fallou

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana, Fabbian.

