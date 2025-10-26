 Formazioni ufficiali Verona Cagliari, le scelte in vista del match - Calcio News 24
Connect with us

Hellas Verona News

Formazioni ufficiali Verona Cagliari, le scelte in vista del match

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

44 minuti ago

on

By

Pavoletti MG0 7319

Formazioni ufficiali Verona Cagliari, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Verona Cagliari. Ecco gli schieramenti del match.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar (C), Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Orban, Giovane

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa (C), Zé Pedro, Obert; Palestra, Prati, Liteta, Idrissi; Folorunsho, Gaetano; Borrelli

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A

Related Topics:

Hellas Verona News

Hellas Verona Cagliari, sfida ad alta tensione: un precedente incoraggia i rossoblù. Tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

26 Ottobre 2025

By

Pisacane 1
Continue Reading

Hellas Verona News

Convocati Hellas Verona per la sfida contro il Cagliari: ecco le scelte di Zanetti per il match di Serie A! La lista completa

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 ore ago

on

25 Ottobre 2025

By

Paolo Zanetti
Continue Reading