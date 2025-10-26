Formazioni ufficiali Verona Cagliari, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Hellas Verona News
Formazioni ufficiali Verona Cagliari, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Verona Cagliari. Ecco gli schieramenti del match.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar (C), Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Orban, Giovane
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa (C), Zé Pedro, Obert; Palestra, Prati, Liteta, Idrissi; Folorunsho, Gaetano; Borrelli
