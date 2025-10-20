Foti Sampdoria, le prime parole dell’ex Roma: «Sono pronto! Felice di essere tornato a casa mia». Le sue dichiarazioni

Foti Sampdoria, le dichiarazioni dell’ex Roma: «Felice di essere tornato a casa mia». Oggi le visite e il primo allenamento

È il giorno della svolta in casa blucerchiata. Dopo l’esonero di Massimo Donati, la Sampdoria ha affidato la guida tecnica a Salvatore Foti, che oggi muove i primi passi da allenatore del Doria. La mattinata è dedicata alle formalità: il nuovo tecnico sta completando le visite mediche necessarie per ottenere l’idoneità al ruolo, passaggio che segna l’avvio ufficiale della sua avventura.

Nel pomeriggio, invece, i riflettori si sposteranno sul campo del Mugnaini di Bogliasco, dove Foti dirigerà il suo primo allenamento. Una seduta che avrà un valore simbolico e pratico: stabilire il primo contatto con la squadra e iniziare a trasmettere principi di gioco e direttive tattiche.

L’eredità di Mourinho come modello

La scelta della dirigenza non è casuale: Foti porta con sé un bagaglio di esperienze maturate al fianco di José Mourinho, uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio. Dalla sua esperienza come vice, la Samp spera di trarre benefici immediati: mentalità vincente, gestione del gruppo e capacità di imprimere una scossa emotiva e tattica.

L’obiettivo è chiaro: ritrovare compattezza difensiva e incisività offensiva. Il lavoro quotidiano a Bogliasco sarà decisivo per invertire la rotta già dalla prossima sfida di campionato, in programma il 25 ottobre contro il Frosinone.

