Calciomercato Lazio, Dragusin diventa una grande occasione di mercato. La situazione attuale - Calcio News 24

Suggestione Dragusin: occasione di mercato o semplice idea? La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto aprirsi a uno scenario intrigante che riporta in Italia un nome già noto al calcio di Serie A: Radu Dragusin. Nelle ultime ore stanno emergendo voci sempre più insistenti su una possibile uscita del difensore rumeno dal Tottenham, club che lo aveva acquistato circa un anno e mezzo fa dopo l’ottima esperienza al Genoa. In un momento in cui la Lazio deve muoversi con attenzione, anche a causa dei vincoli e delle incertezze legate al mercato, una riflessione appare inevitabile.

Dragusin, classe 2002, rappresenta un profilo giovane ma già con una discreta esperienza internazionale. Gli Spurs avevano investito circa 30 milioni di euro per strapparlo al Genoa, cifra poi spartita con la Juventus, club che lo aveva cresciuto nel proprio vivaio. Tuttavia, il suo percorso in Premier League è stato fortemente condizionato da un grave infortunio: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi.

Ora, però, il peggio sembra alle spalle. Dragusin è tornato ad allenarsi regolarmente e ha recentemente riassaporato l’atmosfera della partita con la convocazione in panchina nell’ultima gara di campionato. Un segnale incoraggiante per un giocatore che ha bisogno di continuità e fiducia per rilanciarsi definitivamente.

Resta da capire quale sarà la strategia del Tottenham. Se il club inglese dovesse decidere di non puntare su di lui nel breve periodo, il Calciomercato Lazio potrebbe inserirsi sfruttando una formula sostenibile, come un prestito con diritto o obbligo di riscatto legato alle presenze e al pieno recupero fisico. Un’operazione che ridurrebbe i rischi e permetterebbe al giocatore di ritrovare spazio.

In Italia Fiorentina e Roma osservano con interesse, ma anche la Lazio potrebbe rappresentare una destinazione ideale. Maurizio Sarri apprezza difensori giovani, strutturati e predisposti alla crescita: Dragusin risponderebbe perfettamente a questo identikit. In un mercato complesso, certe opportunità meritano attenzione.