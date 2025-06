Tutti pazzi di Francesco Pio Esposito: un’altra squadra pronta a fare la sua offerta all’Inter

Francesco Pio Esposito pronto ad una nuova esperienza in Serie A: tante le squadre interessate al giovane attaccante di proprietà dell’Inter

Francesco Pio Esposito si candida a essere uno dei protagonisti del mercato estivo in casa Inter. Reduce da una stagione esplosiva con lo Spezia, impreziosita da 18 gol e 3 assist, il classe 2005 ha dimostrato di essere pronto per confrontarsi con la Serie A. Nonostante la volontà dell’Inter di ringiovanire la rosa, per il momento il più giovane dei fratelli Esposito non sembra destinato a entrare stabilmente nel giro della prima squadra e dovrebbe partire in prestito per continuare il suo percorso di crescita.

Le pretendenti non mancano: Bologna e Napoli sono da tempo alla finestra, ma secondo quanto riportato da Nicolò Schira, anche il Parma avrebbe messo gli occhi sull’attaccante. Un osservatore del club emiliano era infatti presente al Picco per la finale di ritorno dei playoff tra Spezia e Cremonese. Con l’uscita probabile di Bonny, vicino proprio all’Inter, i crociati sono alla ricerca di un nuovo centravanti: Esposito potrebbe essere il profilo ideale per guidare l’attacco nella prossima stagione.