Francia, Benzema e la doppietta al Portogallo: «Sentivo la pressione, ma...»

Karim Benzema ha commentato la doppietta segnata contro il Portogallo che ha regalato il primo posto nel girone alla Francia

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia, si è sbloccato a Euro 2020 con la doppietta segnata contro il Portogallo che ha regalato il primo posto nel girone alla Francia. Al termine del match, conclusosi 2-2, il bomber transalpino ha parlato ai microfoni di beIN Sports.

«Ho provato molta gioia e orgoglio dopo aver segnato. Tutti stavano aspettando un mio gol.C’era quella pressione su di me, quell’attesa. Ma io sono un giocatore di calcio, un professionista e mi nutro di questo. È bello segnare e inoltre ci siamo qualificati. Volevo fare gol per questa squadra perché so che le reti sono molto importanti in questo tipo di competizione».