Francia, Deschamps: «Sicuro che Pogba giocherà ai Mondiali»

Il ct della Francia, Didier Deschamps, commenta l’infortunio di Paul Pogba: «La partecipazione ai mondiali non è in discussione»

Didier Deschamps, intervistato da Le Parisien, ha commentato l’infortunio di Paul Pogba. Di seguito le sue parole.

POGBA – «Sono ovviamente in contatto con Paul. La sua partecipazione ai Mondiali, oggi, non è messa in discussione».

COPPIA CON KANTE – «Stiamo parlando di giocatori molto richiesti: due giocatori che hanno una grande esperienza, leader. È importante che ci siano, ma non siamo mai al sicuro, da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani».