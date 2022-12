Lizarazu: «La Francia non è solo Mbappé, avete visto Griezmann?»

Nel 1998 Bixente Lizarazu faceva parte della Francia campione del mondo. Oggi commenta Qatar 2022 per TF1 e al Corriere dello Sport ha rilasciato un’intervista.

«Non ha senso paragonare due gruppi di epoche diverse. Oggi tra l’altro Deschamps gioca senza Benzema, Pogba, Kanté, Lucas Hernandez… Mi sembra però che la qualità offensiva della squadra sia eccellente, non solo per merito di Kylian. Avete visto come sta giocando Griezmann per esempio? Dobbiamo invece capire come si comporterà la difesa, adesso che il coefficiente di difficoltà sale».