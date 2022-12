Francia-Marocco: Mbappé vs Hakimi, duello tra amici

La semifinale tra Francia e Marocco a Qatar 2022 sarà anche una sfida in famiglia tra due giocatori del Psg. Quello tra Mbappé e Hakimi è però qualcosa che va molto più in là del senso di appartenenza a un club, è una vera è propria amicizia, come racconta Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport:

«Mbappè e Hakimi hanno legato subito, nel momento in cui l’esterno marocchino è passato dall’Inter al Psg. Questione di età. Sono tutti e due nati nel 1998, Hakimi a novembre e Mbappé a dicembre. E si dice che l’amicizia sia fiorita per affinità elettive e per bilanciare il potere degli argentini nello spogliatoio».