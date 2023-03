Francia, Mbappé: «Fiero di essere il nuovo capitano. Griezmann era deluso...»

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato della scelta di Deschamps che lo ha nominato nuovo capitano della Francia

PAROLE – «Griezmann? Abbiamo parlato perché era deluso, ed onestamente è anche comprensibile e normale. Gi ho detto che al suo posto avrei avuto la stessa reazione, ma gli ho anche detto che non è una questione di gerarchie. Antoine è stimato e amato da tutto il gruppo, è un ragazzo gioioso, sarebbe un peccato non sfruttare la sua esperienza e infatti lavoreremo fianco a fianco per far vincere questa Nazionale. Se deve parlare al gruppo, io mi faccio da parte e parla lui. Negli spogliatoi ci sono leader naturali, al di là della fascia la nazionale francese non appartiene a nessuno Capitano? Ne sono fiero, ho voglia di essere capitano».